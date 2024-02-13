暢所欲玄：火燒天門

風水上有句口訣是：「火燒天門，家生罵父之兒」。因為乾為天門，方位上而言是西北方，五行屬金，人物代表長輩、父親，身體上而言是代表肺、骨骼，故此，若家中之西北方是廚房的話，因廚房是生火煮食的地方，因而形成了火剋金，屬金的人物，健康便容易發生問題，家中人容易與父親不和，經常發生爭執，所以廚房不可在西北方也。

若以此火剋金的理論而言，正西兌位也不宜為廚房了，因正西兌位也是屬金也，兌為少女，影響了家中排行年紀最小的女性。如此正北坎位也不宜做廚房了，正北坎宮屬水，水可以滅火，火為中女，身體代表眼睛、血液、心臟，故廚房在北方便對中女、眼睛、血壓、心臟有影響了。

火又可以洩木，屬木的位置是正東及東南方，正東震卦為長男，東南巽卦為長女，木代表手腳、肝、筋絡，若廚房在此，又會洩弱家中之長男及長女了，又影響手足、肝的健康。

如此便只有西南坤方及東北艮方可以做廚房了，因坤及艮屬土，土可以生土之故也。當然，從風水理論角度，可以如此理解，卻並非一成不變，否則，何須改善風水的不足。

玄學家伍立群