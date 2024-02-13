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曾比特 謝票舉步維艱
由郭富城、林家棟及任賢齊主演的賀歲片《臨時劫案》近日遭觀眾投訴場次疏落，較難遷就時間捧場，希望稍後能增加場次以供選擇。而有份參演的曾比特日前撐着拐杖現身戲院謝票，席間需坐輪椅出入，原來他的肌肉急性發炎：「日前痛到唔郁得，去醫院打咗止痛消炎針，之後先勉強行到幾步。」
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