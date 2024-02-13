台灣女星陳喬恩近日跟富二代老公Alan返馬來西亞老家度歲，感受當地濃厚節日氣氛，除了食當地餃子料理，她又孖老公在舞龍陣容前合照，之後再與親友唱K。聽到《舞女》的音樂時，技癢的她即拿起咪高峰在梳化上唱得投入，未有發現Alan在旁玩「夫妻自拍」，非常搞笑。