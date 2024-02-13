爆周吉佩年賺數百萬 吳業坤結盟沾旺氣

藝人吳業坤、周吉佩、薛家燕、胡楓和節目《中年好聲音2》成員安雅希、顏米羔及劉可，昨日在沙田馬場為賀年活動表演。胡楓繼續扮財神亮相，吳業坤扶住他出場，笑言要沾旺氣，訪問時笑言亦要沾周吉佩的旺氣，指對方去年勁賺數百萬，周吉佩連忙否認：「唔好亂噏，冇咁多，幾百蚊就有！就算賺咗錢都係投資番落去音樂學校，希望龍年更加旺。」

坤坤與周吉佩同樣經營音樂學校，雖然同行如敵國，但他們異口同聲指是良性競爭，笑言一起振興香港歌唱業，又透露將合作進行直播，坤坤更獻計：「我哋可以合體，整隊人夫組合，可以有唔同味道。」

胡楓兒孫叩頭拜年 「財神」胡楓歡迎觀眾摸他沾旺氣，薛家燕則笑言自己一身紅噹噹利是造型，是為了配合胡楓的財神造型。胡楓指年初一除了忙於逐一回覆恭賀短訊外，兒孫、曾孫都有上門叩頭拜年。

至於安雅希、顏米羔與12強止步的劉可新年搶先其他成員有工作，他們指是公司安排。出局的劉可指心情輕鬆，已盡力表現，不會感失望。