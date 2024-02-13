隨時轉做「K場天后」 楊千嬅拒夫妻檔開騷 免傷感情

楊千嬅和丁子高是圈中模範夫婦，除了是15年枕邊人，原來亦是「師徒」的隱世關係，不過講到夫妻檔開騷，她竟然連老公都冇面畀，直指同台只會傷感情。開了21場巡迴的她，龍年會繼續擁抱舞台，只是早已做好淡出的準備，更不介意轉做「K場天后」。

楊千嬅首次於農曆新年初五至六連開兩場澳門站巡迴演唱會，日前她接受專訪時，稱今次「破例」是跟11歲的囝囝Torres有關：「以前農曆新年好忙，要同長輩拜年，又多儀式感嘅嘢，不過依家個仔都大，毋須做咁多籌備嘢，咁啱有主辦單位問我有冇興趣，又想同大家開心過年，咪做囉。」

剛踏入50歲的她被問到是否永不言休？她坦言曾有朋友問唱足29年，為何仍樂此不疲四出開巡唱，但她自問是不能躺平的人，無所事事會更辛苦，故以「唱到老」為目標，只是世間總有事與願違，她說：「事實歸事實，人生係未知之數，隨遇而安啦，想唔做咪唔做囉，好難話係幾時，跟自己嘅心情走，或者做第二樣嘢囉，我都冇諗過可以唱到50歲。（捨得唔唱歌？）咁去卡拉OK房唱囉！」

潮流興「集體回憶」，重提15年前，千嬅的老公丁子高驚喜上台擔任其紅館演唱會嘉賓，新婚夫婦合唱《飛女正傳》成經典場面，問到可再組夫妻檔唱騷？千嬅堅拒：「做過啦，同埋好難嘅，自己演唱會都唔夠時間唱。（老公都冇面畀？）如果佢要唱，佢自己開騷啦，大家唔同Style，認真玩就增進感情，但認真做就破壞感情，可能我哋分別係水瓶同獅子座唔同性格，真係平靜似水，但咁先可以長久，性格太似就搞唔掂。」

老公傳授唱歌秘技 她又指曾是組合VRF成員的丁子高相當有唱歌癮，笑老公是「咪霸」：「睇吓佢啲社交網，無論朋友生日或其他聚會，佢長期拎住支咪喺度唱歌，真係好開心。」又爆老公想過跟玩Live Band的朋友開小型音樂會，更指他有音樂天分，會親授她唱歌技巧：「佢好專業，係新西蘭嘅《全球華人新秀歌唱大賽》冠軍，我都支持佢追夢，鼓勵佢參加《中年好聲音》。」只是丁子高是經理人及製作公司老闆身份，要保持商家形象，所以寧願退居幕後也不願「重出江湖」。