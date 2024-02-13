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林明禎派福利 大晒沙漏身形
林明禎分享美照向粉絲拜年。
馬來西亞女神林明禎主演的賀歲片衝破千萬大關，她大派福利，上載露膊旗袍美照到社交平台。身材一向弗爆的她，穿旗袍後將其沙漏身形表露無遺，傲人的上圍與小蠻腰成強烈對比。她更於福利照下留言向各位粉絲拜年。
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