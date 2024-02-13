獨家專訪：龍年工作密麻麻 高海寧乘勝追擊 「打」底衝視后

兔年大豐收的高海寧希望龍年承接好運勢，事業更上一層樓。中港兩地都受歡迎的她，工作已排到8月，一嘗拍劇做打女之餘，亦渴望挑戰精神分裂角色，呼籲大家關注精神健康。

藝人高海寧（高Ling）憑無綫神劇《新聞女王》人氣急升，首次摘下台慶「最佳女配角」獎項之餘，在中、港兩地亦獲得不少工作機會，名利雙收，粉絲人數激增，現時工作已排到8月。高Ling希望龍年乘勝追擊，延續兔年的好運勢再向前衝，現時已接拍無綫新劇《武林》，劇中一嘗做打女滋味外，她亦會拍攝內地綜藝節目《無限超越班》，當然商演、代言亦密密傾談中。

雖然工作忙碌，但高Ling習慣每逢大年初一至三都放假，今年亦不例外，孝順的她計劃將獎項帶回家鄉南京給外婆過目兼過年。而向來錫粉絲的她好識做，特別訂造「高Ling利是封」，利是封面就是粉絲早前為她設計的Q版高Ling。

緣分要嚟擋唔住 談到「女配角」成就解鎖，龍年是否劍指視后？高Ling認為要配合天時、地利、人和：「唔係你想幾時攞就攞，視后都係要等一個Timing、等一個角色，而個角色我要處理得好、觀眾又鍾意，係要睇你遇唔遇到，你永遠都唔知邊個角色會中，所以我只能做好眼前工作。」獎項可遇不可求，但角色上她就有想挑戰的目標：「我手上有一個好鍾意嘅劇本，希望有朝一日可以拍成電影或者10集短劇，個角色係精神分裂，我有少少驚，因為我之前經歷過情緒困擾，依家行過咗，但驚自己又跌番入去，希望憑呢個劇去呼籲大家關注精神健康。」

感情方面，高Ling笑言也不是想要就有，但緣分要來也擋不住：「我個人好理智，如果遇到唔啱嘅感情只係會消耗你，令你情緒唔穩定，咁我寧願單身一個。（唔追求轟烈愛情？）對！我冇咁嘅心力，對我嚟講一段好感情係窩心陪伴，互相支持，見到對方會令整個人壓力冇晒。」