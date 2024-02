Amber情人節出「辣招」

英國真人騷節目《The Only Way is Essex》(TOWIE)女星Amber Turner於社交網分享為內衣品牌情人節系列拍攝的廣告,她穿上不同款式的胸圍與內褲,擺出誘人甫士,大晒火辣身材,更留言:「等你哋情人節留下難忘印象……你又最鍾意邊款呢?」