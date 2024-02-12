娛樂

Amber情人節出「辣招」

英國真人騷節目《The Only Way is Essex》（TOWIE）女星Amber Turner於社交網分享為內衣品牌情人節系列拍攝的廣告，她穿上不同款式的胸圍與內褲，擺出誘人甫士，大晒火辣身材，更留言：「等你哋情人節留下難忘印象……你又最鍾意邊款呢？」
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