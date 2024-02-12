被批自私冇品 池昌旭男神幻滅 室內吸煙掀「脫粉潮」

韓國男神池昌旭在室內吸煙的畫面曝光後遭圍剿，網民鬧爆他與演員綵排時抽煙，欠專業又「冇品」，令其男神形象幻滅！雖然他道歉撲火，但仍有不少劇迷揚言要「脫粉」！

池昌旭與女星申惠善合作的韓劇《歡迎回到三達里》上月播畢，結局收視高收12.399%，帶挈他人氣再飆升。近日製作公司上載該劇演員的綵排片段，向來形象健康的池昌旭被拍到在室內跟其他演員對劇本時抽煙的畫面。此舉違反當地室內禁煙條例，網民更紛紛留言指摘：「超級自私又冇品，仲要一邊綵排一邊吸煙，勁唔專業」、「距離申惠善咁近都吸煙，真係好冇公德心」、「本來好鍾意佢，依家形象盡毀。」又質疑他恃着自己大牌而無視他人感受，更有網民稱已喜歡了他10年，但因今次事件決定「脫粉」。

影片惹起爭議後，製作組隨即刪掉有問題畫面再重新上架。事務所亦發道歉聲明，承認池昌旭在室內吸電子煙行為不當，並為他讓大家感失望，向在場工作人員、演員及觀眾道歉。而在日本人氣高企的池昌旭，近日宣布將於下月13日推出日語單曲回饋日迷。

朴信惠晒新春照救收視 另外，產後復出的朴信惠與朴炯植合作的新劇《低谷醫生》，上月底接檔《歡》劇播出後，原本收視節節上升，但前晚年初一播出第5集，新春期間收看電視的觀眾銳減，令收視由上集6.73%新高，直插至3.73%新低，朴信惠在社交網晒韓服照拜年兼救亡！