暢所欲玄：一年又過一年春

一元復始，萬象更新。恭喜發財，新春吉祥，身體健康，福壽增長，除禍得福，財來十方，貴人相助，心願達成。

今天是大年初三，坊間又稱為「赤口」，因不宜拜年，不少港人喜歡趁今天到車公廟轉風車，先逆轉三次把霉運轉走，再順轉三次把好運轉過來。入大殿上三支香，一邊上香一邊誠心默念向車公祈求之事，添上香油供奉，最後擂鼓叩鐘聲到天庭，讓車公大元帥知道所求。

關於拜太歲，古書有云：「太歲如君，為眾神之首，眾煞之主，有如君臨天下，不可冒犯。」人若犯了太歲，當年運程不會順利，因此人們會在春節期間往廟宇拜祭，作福以求化解。

今年屬「龍」值太歲、屬「狗」沖太歲、屬「牛」破太歲、屬「兔」害太歲、屬「雞」合太歲。有些朋友擔心有血光之災，可以藉着抽血或洗牙化解。

另外，今年流年九紫桃花貴人星飛臨西南方，主貴人扶持、家有喜事、結婚、添丁、置業、升職加薪、找到愛人、財庫大開等等，除了可放9支紅色花催旺，我特別給大家送上七字對聯：「龍當門者大吉昌，鳳凰主有貴人助」，可以用紅紙黑字寫上，並掛在西南方，可帶來不可思議的好消息。

堪輿學者元海