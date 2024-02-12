鄧凱文無懼降溫 「着肚兜」行花市

港姐鄧凱文向來身材標青，又不時在社交網分享靚相派福利。日前雖然氣溫驟降，但青春少艾無懼寒冷，她穿上超短身旗袍行花市，旗袍上身效果令她看似穿了「肚兜」一樣，入膊露肩又騷長腿，相當吸睛。她更帶同悉心裝扮、穿上賀年服飾的愛犬一同前往，鄧凱文邊行邊吃冰糖葫蘆，嘟嘴賣萌相當誘人。