周潤發率「五虎將」行大運

影帝周潤發與「五虎將」的苗僑偉、黃日華黃芷晴父女於大年初一出動，到郊外跑步行大運。黃芷晴於社交網分享與父親及兩位影壇前輩的合照。身穿紅色風褸、戴上太陽眼鏡的周潤發，心情與狀態極佳、面色紅潤喜氣，更舉機與「怕醜」的芷晴合照，令人羨慕。