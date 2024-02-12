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樂宜露半球拜年 網民暈浪
34C性感DJ樂宜（Lokyii）憑火辣身材及音樂才華圈粉無數，她日前分享了身穿Deep V短款上衣的美照向粉絲拜年，相中的她大晒深長事業線，若隱若現露出半球及纖細腰肢，相當性感。Lokyii更俏皮留言：「撩到你不好意思。」令一眾網民頓時招架不住，紛紛留言：「暈啦，暈啦。」
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