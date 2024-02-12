同場紅星雲集 Baby終於見得人 杜拜開工舉V

內地女星楊穎（Angelababy）去年底疑因在法國觀賞韓國女團BLACK PINK成員Lisa的「19禁」脫衣歌舞騷後，被指鼓吹色情而形象崩壞，工作全面煞停，連內地社交平台亦被禁言至上月底，但她「重啟」內地社交平台後表現低調，只分享了新春裝飾相片。

粉絲雀躍賀回歸

踏入龍年，久別人前3個月的Baby終於上載露面照，象徵事業回歸正軌。她在社交網分享了3張在杜拜酒店準備出席開幕派對的工作照，見她穿上全白色春夏系列長裙，騷長腿兼露事業線，狀態大勇。難得可以重新出發，她當然心情大靚，出席活動前玩自拍又與髮型師合照，高舉V字手勢並配文：「給龍年比個耶。」同場還有「拉丁天后」珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）、美國女星Vanessa Hudgens、超模娜奧美金寶（Naomi Campbell）、英國演員Idris Elba與太太Sabrina Dhowre等。不少粉絲見Baby終於蒲頭，紛紛留言點讚，短短數小時已累積近百萬點讚，歡迎女神回歸：「寶寶多更新」、「美女，好久不見」及「新鮮的寶寶」等。