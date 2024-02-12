粉絲包場 一蚊睇戲 Edan勢做「千萬票房演員」

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）有份參演的賀歲片，獲粉絲以一元票價「請睇戲」吸客入場，務求將票房推向千萬，為偶像助攻！而演唱會過後，MIRROR有近半成員病倒，盧瀚霆（Anson Lo）更因發燒而打錯字。

MIRROR各成員已紛紛染指電影界，過往兩位人氣王姜濤及Anson Lo每逢有新片上映，後援會都會包場推高票房，近日終於輪到Edan粉絲出招，招待觀眾以一元票價入場，欣賞偶像參演的英皇賀歲片《盜月者》，優惠雖然只限於公開預售的場次，但名額不少，望將偶像推上「千萬票房演員」之列！Edan日前亦有轉發貼文並興奮表示：「嘩嘩嘩請大家$1睇戲！！」

《盜》片在港上映後掀起話題，更獲選第15屆金馬奇幻影展的「特別放映」。回顧過往港產賀歲片，姜濤對《98古惑仔：龍爭虎鬥》印象最深刻：「為咗今次演出，我有重溫《古惑仔》整個系列，參考唔同角色嘅風範，睇完自己再去消化。雖然出場時間唔多，但我每次出場都好重要，係導致戲中發生所有事情嘅推動點。」Edan即接口：「所以應該話你係特別重要演出囉。」他們更指由今年開始對賀歲片有情意結，Edan表示：「因為今年有一齣好好睇嘅《盜月者》，之後每年都要維持呢個習慣！」

MIRROR半隊冧廠 另外，完成演唱會後，MIRROR約有一半成員相繼病倒。Edan大年初一在社交平台上載「中招相」，留言：「全家食團年飯，我自己就喺房一個食外賣！」Frankie同樣中招，Jeremy亦告打敗仗。Anson Lo則自爆演唱會期間已有病徵，更因發燒而打錯字：「豐衣『弱』食，吃了粥、服了藥，現在要再睡一下」，姜濤同樣大晒「藥丸照」及留言：「新一年希望大家身體健康，不要像我一樣生病吃藥。」