重提陳年示愛史 吳業坤追女數毫子 吳若希嫌孤寒

吳若希（Jinny）和吳業坤（坤坤）這對歡喜冤家，趁大年初三「赤口」鬥嘴應節，自爆雙方性格及公司皆不和而難於合作。重提當年的緋聞時，Jinny笑坤坤竟敢出「5個2毫3」追女，坤坤則指Jinny非自己杯茶。

吳若希和吳業坤都是無綫藝人，分屬旗下兩間唱片公司的「一姐」及「一哥」，兩人難得聚頭，大談對龍年的展望。問到可有機會合體舉行演唱會？坤坤零避忌說：「聽講兩間公司好似不和喎！」Jinny亦指與坤坤傳反目，稱對方會攻擊其樣貌、身材和歌藝，坤坤解釋：「我係想鞭策同激勵佢啫！因為呢個女人唔服輸，講佢做唔到，佢就會想做。」

談及兩人的舊緋聞，現已娶得日籍太太的坤坤即時落閘：「佢唔係我鍾意嗰種類型。」不過9年前他曾示愛，Jinny笑言當年是與他夾新聞博上頭條，坤坤憶述：「嗰次做慈善節目，我捐5個2毫3畀你，慶祝你生日。」Jinny大為「感動」：「嗰日係我生日，我啲Fans捐咗523元，佢就捐咗5個2毫3，好少人咁零丁，通常都係捐齊頭數。」

情人節唔使刻意 雖然Jinny和坤坤難成佳偶，但搵錢上就目標一致，曾合拍劇集《香港人在北京》的兩人均贊成原班人馬開演唱會，可惜未獲公司回應。問到初五情人節可有特別安排？他們極之合拍，扮貴人善忘不知情人節將至：「做乜提我啫！」Jinny表示不需要刻意慶祝，尤其用幾千元買花更是不智：「唔係只得情人節一日收花先係威，假設2千幾除咗10次，個個禮拜都有花送，會覺得呢個老公好浪漫。」