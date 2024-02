歌手鄧紫棋(G.E.M.)穿上旗袍配可愛「春麗頭」,透過短片向網民拜年,她邊插花邊說:「粵港初一插年花,願新一年,花花發發!」另外,她上載身穿露膊裙做出恭賀手勢的靚相,並特意加上「You're not a龍」圖案,寓意「You're not alone」,意即「你不是一個人」,她開心寫道:「我看到這個『You're not a龍』的貼紙實在覺得太有創意了!確實!好棒的祝福!新的一年,祝大家無論走過高山低谷,都能時時喜樂!任何時候都『NOT A龍』!我會陪着你們!」