獨家專訪：銅鑼醒獅慶豐收 林明禎Mark定魏浚笙孖住賣大包

新一代人氣王魏浚笙（Jeffrey）與林明禎齊齊敲響銅鑼舞獅賀新歲，祝願《東方日報》讀者龍年生龍活虎，萬事如意。談到過去一年事業豐收，兩人感激大眾支持，又笑言可「賣大包」再次合作。明禎破天荒分享擇偶條件，爽快表示「食得」是首要，肥少少有肌肉感覺好Sexy！

Jeffrey與明禎因合作賀歲電影而成為好友，談到事業齊齊穩步上揚，明禎坦言得着超出預期：「收穫太滿意喇！（今年運程好好？）冇留意，我份人比較順其自然，但相信會愈嚟愈好。（搵咁多可以喺香港榮升業主？）背山面海冇問題，哈哈！開玩笑咋！不過我呢方面嘅要求愈嚟愈高，依家樓市低，會把握機會。」

而Jeffrey無論樂壇及影壇同樣吃得開，他卻謙稱：「其實仲有好多不足嘅地方，會繼續努力。都滿意依家嘅成績，總算盡咗力，對得住自己。」單是去年他已參演3、4部電影，令明禎羨慕不已，他笑說：「都係因為我收得平，抵用呀！」轉數快的明禎即接口說：「我都係唔貴先會有咁多機會，所以歡迎搵我哋工作，依家做緊Promotion，我哋買一送一，再加送抽獎券，大獎係戲飛呀！」搞到Jeffrey苦笑：「你真係好識得宣傳！」

鍾情大食Sexy仔仔 談到過去一年在繁重工作中找樂趣，明禎說：「我哋嘅工作經常飛嚟飛去，好處係做完嘢可以獎勵自己，Stay Behind食好嘢玩吓。其實我年紀漸長喇！工作易攰啲，但嗰種攰依然感覺到享受及滿足，同埋忙完我會煮好嘢食。（識煲湯？）好叻添！女人一定要飲湯先會靚靚。（做你男友好幸福？）佢淨係需要負責食同洗碗就得喇！」問到擇偶條件，她說：「一定要好食得，因為我都好鍾意食。（肥仔得唔得？）肥咗我陪佢去健身，同埋如果肥得嚟有肌肉，我覺得好Sexy㗎！」

本身「肥仔底」的Jeffrey入行前艱苦減磅操肌，成功變身萬人迷，談到食，他同樣眉飛色舞：「我靠美食搵番少少平衡同滿足感，奈何小弟新陳代謝開始慢喇！加上長期夜瞓，即使運動都水腫，要認真收番細啲胃口。」而在今次電影中，Jeffrey奉旨喪食之餘，還有機會對「林女神」展開熱烈追求，待遇羨煞旁人，但明禎卻戥他辛苦：「佢嘅角色設定經常要食嘢，仲要邊食邊講對白，要講得清楚真係好大挑戰，我覺得佢好專業，即使排戲都硬塞食物入口，攞定嗰種感覺先。」

拍賀歲片開心Share 對於片中未能大團圓結局，兩人異口同聲指雙方「關係」可以有更多塑造性，明禎說：「再合作嘅話可以係情侶，甚至兄妹乜都得。」Jeffrey即接口：「依家有戲拍已經好好，作為演員乜都要試，任何電影方面嘅接洽我都好期待㗎！（你已經連續兩年主演賀歲片喎！）梗係想繼續落去啦！有賀歲片上映係種福氣，可以喺戲院同大家拜年，透過劇情分享快樂真係好感恩。」