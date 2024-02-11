中文台節目表 翡翠台
6:00 美國潮什麼
7:00 May姐有請
8:00 深夜美食團（PG）
8:55 做節必食18道菜
9:30 萬千星輝賀台慶
11:30 （續）萬千星輝賀台慶
12:30 講清講楚
1:00 午間新聞
1:15 72家租客（PG）
3:20 吃貨橫掃曼谷
3:55 勁歌推介
4:00 多啦A夢
4:30 Hands Up
5:00 爆旋陀螺Ⅹ
5:30 櫻桃小丸子
6:00 雲岡
6:30 六點半新聞報道
6:55 天氣報告
7:00 星期日檔案
7:30 東張西望
7:55 龍年百業旺盛世中華強煙花匯演（直播）
8:35 中年好聲音2
10:00 2024風生水起
10:30 J Music
11:15 晚間新聞
11:30 天氣報告
11:35 公主嫁到（PG）
2:30 食神（Ｍ）
3:30 （續）食神（Ｍ）
4:30 肥媽新年新煮意
5:30 新春旅遊行大運
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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