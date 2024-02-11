懶理被追251萬稅 朴有天赴日賣慘吸金 門票貴捱轟

是非多籮籮的韓團JYJ前成員朴有天，懶理被韓國國稅廳追稅，繼續在日本舉行見面會及晚餐騷，發福不少的他前日賣慘自爆去年曾到精神科求診，不過就被批評門票收得太貴。

曾捲性侵醜聞及吸毒案的朴有天，曾表示會退出演藝圈，但他在緩刑期間就急住復工吸金，他於2021年背着韓國事務所與日本演藝公司簽約，原本的事務所向法院申請禁止他進行演藝活動，他便轉戰泰國市場，而早前他又被爆在韓國欠下約251萬港元的稅項，他一於懶理，繼續在海外搵銀！他前日起一連兩日在東京舉行共4場粉絲見面會，慶祝出道20周年，今日則會在橫濱的酒店舉行兩場晚餐騷，見面會門票價格為1,200港元，而晚餐騷門票價格則為2,617港元，雖然有網民批評入場券價格昂貴，但仍有不少粉絲買飛捧場。

朴恩斌飛東京開唱 網上流傳朴有天昨晚在見面會的影片，可見身穿白色西裝的朴有天面形圓潤，髮線後移，大叔味濃，他在見面會上指去年曾經歷低潮，去過醫院看精神科醫生，但多得日本工作人員、胞弟朴有煥及粉絲的支持，他已好轉不少，當晚他演唱了7首歌，包括日本歌手玉置浩二及福山雅治的歌曲，他除了用流利日文跟日迷互動，又應粉絲要求擺出心形手勢及飛吻，有求必應，最後他更與粉絲逐一擊掌。另外，人氣韓劇《非常律師禹英禑》的女星朴恩斌昨日亦出發往東京，她將於今晚在當地舉行演唱會。