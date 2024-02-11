暢所欲玄：龍年當旺財位有甚麼生旺秘笈或禁忌？
自身財運與家中財位有密不可分的關係，影響流年運勢的九大飛星每年會降臨至不同方位，找出家居或辦公室的九紫星位置是重中之重。因2024年進入離火九運，九紫右弼星掌管人的正財運，此星得令時，能給我們帶來功名利祿，是九星中的第一吉星，若能催旺它，必定能帶來源源不斷的好運。在甲辰年，九紫右弼星飛入西南方，若想催旺家宅財運，可在龍年立春日起，在家中這方位作催旺布置。
正財位4大催旺竅門：
1.擺放枱燈，有光意味有生氣。財位若有陽光或燈光照射，對生旺財運大有幫助。
2.財位宜依靠堅固的牆面以藏風聚氣，寓意有靠山、貴人助力。
3.擺放寓意吉祥的物件，如福祿壽、財神塑像。
4.種植根基紮實、容易生長的大葉植物，如金錢樹、黃金葛、萬年青等。
正財位4大禁忌：
1.切忌髒亂，要保持乾淨整潔，多抽時間打掃，避免財位落灰。
2.財位忌沖，風水學最忌尖角沖煞，故此財位附近不宜有尖角物品，如菜刀、剪刀、針具等。
3.切忌受壓，不要放置沉重的大櫃、書櫃或組合櫃。
4.勿擺放魚缸或水生植物。
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