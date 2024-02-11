暢所欲玄：龍年當旺財位有甚麼生旺秘笈或禁忌？

自身財運與家中財位有密不可分的關係，影響流年運勢的九大飛星每年會降臨至不同方位，找出家居或辦公室的九紫星位置是重中之重。因2024年進入離火九運，九紫右弼星掌管人的正財運，此星得令時，能給我們帶來功名利祿，是九星中的第一吉星，若能催旺它，必定能帶來源源不斷的好運。在甲辰年，九紫右弼星飛入西南方，若想催旺家宅財運，可在龍年立春日起，在家中這方位作催旺布置。