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楊洛婷初一出遊 輕裝上陣
樂隊Dear Jane主音Tim與太太楊洛婷昨日帶同一對仔女現身機場，穿上家庭裝出發往泰國度熱辣辣的新年，楊洛婷說：「過埋情人節先返港，上次去完北海道發覺幫小朋友Pack咁多行李係好困難，今次去陽光與海灘嘅地方就可以Pack少啲。」Tim則說會帶囡囡食其至愛的杧果糯米飯。
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