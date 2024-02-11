姚子羚財運要緊 王浩信囡囡幫手谷收視

無綫前晚於廟街舉行《除夕倒數迎金龍》直播，藝人王浩信、姚子羚、陳楨怡、謝東閔、孔德賢聯同《亞洲超星團》、《中年好聲音》第一、二季歌手出席，其中浩信和子羚以古裝扮相現身，浩信表示團年飯吃到一半就趕來開工，他稱得悉劇集口碑不錯，問他如何谷收視？他謂：「收視一路向上升緊，要畀心機做多啲宣傳，囡囡都有睇，不過佢鍾意儲起一次過睇。」至於子羚就提早打邊爐團年，提到其前度Raymond撻着索模鍾曦南，子羚坦言有人告知她，但跟前度已久未聯絡，問她現時可有拖拍？她說：「兔年未有，睇吓今年龍年喇！（搵現場堪輿學家指點迷津？）都可以，不過想賺多啲錢，最緊要《狀王之王》收視好。」