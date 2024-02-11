積極行善 落區送暖 甄子丹龍咁威 再燃導火線

「宇宙最強」甄子丹鐵漢柔情，近年與太太汪詩詩做善事回饋社會，新春前更「喬裝落區」當義工，出錢又出力，愛心爆棚。談到龍年的工作安排，子丹揚言會繼續拍好戲，下月左右將投入《導火線2》的拍攝，令人期待。

子丹與詩詩夫妻檔近年積極行善，過年前到深水埗派發福袋及物資，惠及數百位長者。談到名下的慈善基金成立，子丹說：「其實係太太同我一直都好想做嘅事。（資金點籌集？）成立咗幾年，暫時都係我哋拎（錢）出嚟，做得幾多咪幾多囉，都會有善長願意捐助。」

子丹當日「喬裝落區」，落手落腳搬運及派飯等，既為長者送上心意，自己亦暖在心頭：「如果太高調，件事就唔夠純粹，我戴晒口罩落去，大家唔認得我，最多覺得熟口熟面啫。」

踏入龍年，子丹即有好消息公布，他近期正積極籌備，計劃於3、4月左右開拍電影《導火線2》。與第一集相距足足17年，子丹坦言一直有各地粉絲視這部電影為「參考藍本」，很想他將故事延續下去，惟一直苦無時間籌劃：「近排認真同團隊去諗，嘗試吓可唔可以做到新突破。（選角點？）仲搞緊故事啫，不過可以話畀大家知，一定打到飛起！」

囡囡發展 順其自然 談到新年願望，子丹希望世界和平、人人安居樂業及繼續拍高質素電影：「年紀大咗，好多嘢睇通嘞，生活好視乎心態，人梗係有高有低，盡量正面啲，咁一定會開心。」談到囡囡甄濟如剛入行半年，子丹直言：「父母擔心子女係與生俱來嘅，好彩佢幾乖，做音樂又係正面嘅嘢，唔似我喺片場拍戲咁辛苦。（唔畀佢拍戲？）順其自然啦，如果佢想，我都阻止唔到。（同佢一齊拍？）唔諗咁遠，任何嘢都有可能性。」