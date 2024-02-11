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陳自瑤岑麗香新年鬥「膊」
陳自瑤晒靚相充滿賀年氣氛。
昨日大年初一，眾星紛紛於社交網大晒賀年照，一班花旦更落力派福利，其中外披紅色冷外套的陳自瑤，輕輕跌膊大騷吊帶小背心，而岑麗香亦同樣以背心裝示人，隔空「膊」鬥！
至於馮盈盈則晒出旗袍照，其中白色旗袍裙滲仙氣，另一套粉紅色旗袍，配合她手持絲扇，改行中國風，一樣吸睛。
岑麗香甜美笑容迎新年。
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