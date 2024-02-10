中文台節目表 翡翠台
6:00 香港早晨及環球新聞檔案
7:45 香港早晨
9:00 做節必食18道菜
10:00 獎門人恭喜發財全盒（PG）
11:00 （續）獎門人恭喜發財全盒
11:30 龍舞雲祥年初一
1:00 午間新聞
1:15 中年好聲音紅白大戰
2:15 （續）中年好聲音紅白大戰
3:25 勁歌金榜
3:40 吃貨橫掃曼谷
4:10 多啦A夢
4:40 Hands Up
5:10 奇妙的動物之動物新紀錄
5:30 櫻桃小丸子
6:00 財經透視
6:30 六點半新聞報道
6:55 天氣報告
7:00 新聞透視
7:30 東張西望
8:00 2024國泰新春國際匯演之夜（直播）
9:45 新春保良迎金龍
11:15 晚間新聞及天氣報告
11:35 公主嫁到（PG）
1:30 （續）公主嫁到（PG）
2:30 行運超人（PG）
3:30 （續）行運超人（PG）
4:45 Gi味俱全
5:05 街市新春攻略
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：