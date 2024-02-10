娛樂

Enako變身小龍女迎新歲

日本Cosplay界女神Enako，近年憑百變形象與索爆身材紅透寫真界。她剛於上月舉行見面會慶祝30歲牛一，吸引大批粉絲捧場。雖然踏入3字頭，但她仍然省鏡，更愈來愈有女人味。
適逢大年初一，Enako拍攝寫真送舊迎新，化身性感「小龍女」，又揮筆寫大字應節，祝賀大家新一年個個「龍咁威」！
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