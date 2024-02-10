模二代登傳奇封面 仙蒂姬摩絲女兒上位 被轟裙帶主義

最近有時裝雜誌邀請「40名時裝界傳奇」影封面照，名模仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）與姬摩絲（Kate Moss）的女兒資歷尚淺卻有份現身，被轟宣揚裙帶主義！

著名時裝雜誌《Vogue》英國版首名男性黑人編輯Edward Enninful宣布離任，他負責的最後一期封面邀請了「40名時裝界傳奇」拍攝，現身的有美國名模仙蒂歌羅馥、英國名模姬摩絲與英國名模娜奧美金寶（Naobi Campbell）等模界老行尊，還有「碧咸嫂」Victoria、美國天后Miley Cyrus、美國女星莎瑪希爾（Salma Hayek）與近年大紅的美國女模Gigi Hadid等，分量十足。

網友替Bella不值 然而排在前排當眼位置的，竟然包括仙蒂的22歲女兒Kaia Gerver與姬摩絲的21歲女兒Lila Moss。她們隨母親腳步加入模界，「成功需母幹」，一出道即獲注目，但畢竟女憑母貴，入行日子亦短，影響力有限。雜誌安排她們與母親一起登上封面，便被網友批評是宣揚裙帶主義！

有人表示：「姬同仙蒂個女喺度做乜嘢？乜佢哋已經變咗傳奇？絕對唔係囉！」又有人表示：「時裝界最有才華嘅人聚首一堂，然後其中有人只係超模嘅女兒，冇咩做過最叻係做人個女。」有人則替Gigi Hadid妹妹Bella Hadid沒有入選而不值：「Lila Moss同Kaia Gerber上咗傳奇封面而唔係Bella Hadid，直頭係犯法啦。」