大小龍女迎挑戰 林愷鈴寫歌講經歷 崔碧珈等人追

今年是龍年，藝人崔碧珈（Anita）與林愷鈴（Ashley）分別是「大龍女」與「小龍女」，兩人新一年在工作上均有新挑戰。

Ashley預告龍年會全力出擊闖樂壇：「我會推出幾首新歌，都係我自己寫，係我個人經歷，想畀大家見到真實嘅我，因為之前大家喺影視作品見到嘅我都只係角色。（做樂壇新人？）係，我16歲拍第一部電影，入行8年今年又再成為新人，感覺好奇妙，一切由零開始。」她表示要趁農曆新年假期為籌備新歌作最後衝刺，但身為孝順女的她也會抽空跟媽咪團年，母女更打算來一次本地離島遊當作去旅行。問到感情生活，Ashley指感情隨緣：「只要你身心準備好，一段好姻緣自然出現。」又謂不會去緋聞男友楊天宇家中拜年。

Anita首次作曲 而Anita回想上一個龍年正是她入行之年，轉變巨大：「當年我由英國回港過寒假，預計留一星期，我係年廿七將履歷寄去前公司，初四就簽咗做藝人，冇再返英國讀書。」談到今年大計，她透露新片《小販之王》將於元宵節在星馬上映，新年會飛到當地宣傳，她更首度參與電影插曲：「首歌係我第一次作曲同填詞，係屬於抒情歌，同我之前嘅曲風好唔同。」除了電影，她會開始經營自己的網上短片頻道。感情方面，Anita稱仍未遇到真命天子及不察覺身邊有追求者，笑言：「可能要明示先得喇！」