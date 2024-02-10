娛樂

王敏慈泰國「透」仙氣

王敏慈（左）與陳怡名悉心打扮夜蒲。 王敏慈（左）與陳怡名悉心打扮夜蒲。
王敏慈（左）與陳怡名悉心打扮夜蒲。
港姐季軍王敏慈與「黑面神」佳麗陳怡名結伴到泰國旅行，扮靚靚欣賞夜景，王敏慈搣甩網紅妝，改以氣質淡妝示人，仙氣十足，惟網民發現其粉色裙仔暗暗透Bra，相當誘人。另一邊廂，聲夢小花潘靜文亦出埠散心，在新加坡的酒店頂層歎香檳，身穿吊帶波點裙的她罕有「曝光」事業線，女人味滿瀉。
潘靜文穿上吊帶裙，展現輕熟魅力。潘靜文穿上吊帶裙，展現輕熟魅力。
潘靜文穿上吊帶裙，展現輕熟魅力。
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