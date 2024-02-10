「獎」聲推動進步 劉穎鏇無心收兵 劉佩玥搵人上宇宙

無綫藝人劉佩玥與劉穎鏇寄望新一年身體健康，工作上繼續進步。事業心極強的她們，趁新春這個短假期好好和家人團圓，但講到感情事，兩人不約而同指暫不在計劃中。

今日大年初一，兩位乖乖女放下工作，宅在家陪家人。劉佩玥（Moon）透露與弟弟會遵從家族習俗，向父母敬茶，更會在杯內放入蓮子、糖冬瓜等小食，斟茶過程中說祝福語，象徵父母在新一年幸福滿溢：「我好鍾意新春開始前同屋企人一齊寫揮春，寓意好運連連，年年過年都收到親友送大量蘿蔔糕同年糕，真係好幸福。（有咩願望？）舊年成日病，希望新一年可以轉運，身體健康。」

劉穎鏇（Tiffany）家中的慶祝方式則相對隨意，但也會特意穿紅色衣服及享用賀年食品，她說：「媽媽今年返港過年，會一齊行花市。新年係簡單而溫馨嘅節日，重點在於同屋企人一齊，同埋一齊食晚餐。」

想與錢拍拖 早前Tiffany在《萬千星輝頒獎典禮2023》勇奪「飛躍進步女藝員」時，Moon激動到喊，她說：「我激動唔係淨係想佢攞獎，而係覺得佢值得。」雖然她當晚未能得獎，但有份提名已感知足：「唔好諗你冇嘅嘢，要去諗你有嘅嘢，呢啲都可以促使你繼續進步。」

感情方面，Tiffany揚言先做好自己：「尤其係依家有一個肯定，更加希望大家見到我嘅進步。（冇人追？）真係冇乜追求者。」Moon則笑言想同錢拍拖，又指30歲後沒有再想喜歡的類型，而是希望找到能溝通的男生：「因為有陣時我講嘢對方唔係好明，我講講吓就會飛咗去宇宙，如果有個人捉番我或者陪我一齊，咁就最好喇！」