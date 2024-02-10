娛樂

蔚雨芯歎椰青 邂逅大象
「魔鬼胸」女神蔚雨芯近日到泰國度假，最新一輯靚相見她身處海邊露天茶座，歎着椰青之際，一頭大象在她腳下路過。以綁帶透視衫上陣的她，胸口若隱若現，兼騷出魔鬼纖腰，相當誘人。之後，她索性脫去上衣到泳池暢泳，上岸時更大騷黑色比堅尼，性感指數爆燈。
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