倒數情緣 網上頻互動 炎明熹疑出Pool 暗交「造星V」歌手

18歲的「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）疑似「出Pool」，對象是「造星V」出身的鄧家杰（Kakit）！二人於去年底相識，此後不時於網上互動；而Gigi去年處女個唱尾場受颱風影響取消，昨日宣布補場兼加開一場，可謂喜事連連。

早前受訪時直言準備好拍拖的Gigi，昨日被讀者爆料，指她疑「暗交」《全民造星V》出身的鄧家杰。比Gigi年長兩年的他，去年參賽時憑折骨舞出位，最終20強止步，之後積極經營社交網接廣告，又參與微電影拍攝，最近還為黃淑蔓歌曲任MV男主角。

消息指二人於去年底倒數活動上認識，此後於社交網互相關注，有網民就發現他們頻頻秒讚對方的貼文，Kakit亦對Gigi近日發文派心心回應，兩人的互動火速成網民熱烈討論，認為二人關係耐人尋味。有網民好奇，未有簽約ViuTV的Kakit是否簽了炎明熹所屬的公司？亦有人猜測他們是否將會有合作計劃？傳聞不脛而走，Kakit的社交網關注人數亦大增。

4月補開演唱會 此外，Gigi原定去年10月8日舉行處女個場尾場，卻因受颱風「小犬」影響而取消，主辦單位昨日公布補場安排，宣布Gigi將於4月13、14日再次在九展舉行兩場演唱會，當中14日為補場場次，同時加開13日一場，門票於本月尾公開發售。

現時Gigi準備閉關籌備演出，不過仍頭痛請哪位嘉賓：「要多謝公司對我嘅信任，聽到呢個消息，內心好興奮，同時亦都有壓力，完成埋手頭上傾好嘅工作，我就會開始閉關，做運動、練歌，同埋依家最頭痛係請邊個做嘉賓，如果大家有好嘅提議，可以去我社交網站留言話我知。」