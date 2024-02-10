「運財童子」龍年發威 張敬軒𢭃百萬利是 Gin Lee加碼做財神

歌手張敬軒以大師兄身份，率領英皇藝人李幸倪（Gin Lee）、泳兒、周家怡、鄧小巧、艾妮、楊天宇、黎展峯及黃明德於大年初一向《東方日報》讀者拜年，祝願市民萬事如意，凡事得心應手！身為「運財童子」的軒仔，自爆試過4日內𢭃過百萬利是；而Gin Lee「破戒」於新正頭開工，預告加碼派利是，皆大歡喜！

軒仔與Gin Lee等大談龍年運勢，「9男女」異口同聲表示「只要相信，好運自然來」，對各方面發展信心滿滿。去年狂拍數十個廣告的軒仔，收入豐厚之餘，原來偏財運亦不錯，談到多年來最難忘的農曆新年，他說：「2010年我喺紅館開第二次演唱會，亦係自己首次賀歲檔演出，前排觀眾一千、五百咁封畀我，完成4場演唱會後拆利是，保守估計有過百萬，身邊真係有演唱會保安哥哥傍住我㗎！」

豪宅拍遊戲節目 眾人聞言起哄，軒仔隨即獲封「運財童子」，被叫再次開騷時，他卻表示：「唔會喇！原來呢類演唱會好有難度，包括賀年歌冇抖氣位好難唱，同埋倒數要夾啱時間，真係少啲功力都唔得，不過真係好有動力，得到好多觀眾嘅愛。」談到未來一年的大計，他揚言會「回歸樂壇」多推出新歌，亦會盡量保持好奇心，學習之餘更會多創作，又有意在自己的平台推出遊戲節目，實行挑戰「獎門人」，他打趣說：「錄影遊戲節目廠房需要大啲，好彩我哋背後有間大公司，我睇中咗老闆（楊受成）淺水灣間屋，輸咗可以行出去跳落泳池受罰，哈哈！」

難忘馬國燒炮仗 至於由馬來西亞來港發展的Gin Lee，多年來有不成文規定，農曆新年會暫停工作：「因為只得自己喺香港，所以呢段時間想留畀屋企人同朋友，不過今日聽到軒仔嘅分享（𢭃過百萬利是），我即刻完全改觀，況且今年要破戒喇！事關大年初一要錄音。今年係屋企人移船就磡嚟香港陪我，好期待同佢哋行花市。」問到去年樂壇成績好，開工利是會否加碼？她爽快說：「係有呢個打算。」全場即興奮起哄。

Gin Lee又透露以往在馬來西亞過年曾發生小意外，至今猶有餘悸：「細個嗰陣燒炮仗，馬來西亞好興將炮仗插入樽度點火，點知個樽突然向橫跌，射出嚟仲彈咗入人哋架車嘅車底，真係好驚，我即刻扮冇事關門！」談到龍年願望，她不諱言：「希望儲多啲錢，買間大啲嘅屋，同埋音樂事業發展步步高陞，更上一層樓。」

「大師兄」張敬軒（前排右起）帶領周家怡、泳兒、艾妮、Gin Lee、黎展峯（後排右起）、鄧小巧、楊天宇及黃明德拜年。 Gin Lee大年初一破例開工，感激家人來港陪伴。