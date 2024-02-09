每集袋235萬 IU高全智賢一倍 劇酬冠絕女星

韓國靚聲天后IU被爆以235萬港元一集，夥拍男神朴寶劍合演其退伍復出劇，打破「韓劇女王」全智賢與宋慧喬之前孭飛，每集袋117萬港元酬金的紀錄，創韓劇界女星最高身價。

今年30歲的IU出道15年，在海外擁有大批粉絲，除了歌影視三棲發展，廣告同樣接到手軟。近年憑韓片《孩子轉運站》衝出國際的她，身價隨即水漲船高，而她夥拍男神朴寶劍合作的Netflix新劇《您辛苦了》，被爆每集酬金高達235萬港元，若以最近韓劇平均製作10集計算，IU接拍該劇至少穩袋2,350萬港元，力壓全智賢與宋慧喬各自主演韓劇《智異山》與《黑暗榮耀》每集袋117萬港元的酬金，成為韓劇界最高身價女星。

至於退伍後首度拍劇的朴寶劍，主演《您》劇每集酬金則約294萬港元，同屬頂級身價。他與IU日前出席《您》劇煞科宴，劇集將於今年內上架，內容圍繞50年代在濟州島出生的叛逆少女與聰明絕頂的誠實青年之間展開的冒險之旅，二人於劇中的復古學生造型首度曝光，令劇迷引頸以待！

頹廢美谷新碟 而IU拍劇之餘也不忘本，她將於本月20日強勢回歸樂壇，推出第6張迷你專輯《The Winning》，近日公開宣傳照，大晒頹廢美，獲歌迷激讚充滿新鮮感，其代言的珠寶品牌亦乘勢公開新一輯廣告造勢。

此外，Netflix公布去年最高點播韓劇排行榜，韓團少女時代主將Yoon A與俊昊合作的《歡迎來到王之國》以4.4億次力壓宋江、金裕貞合作的《與惡魔有約》登頂，而宋仲基孭飛的新劇《盧基苑》將於下月上架，飾演脫北者的他捨棄靚仔形象，以憔悴Look示人。