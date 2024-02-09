暢所欲玄：十二生肖運程：狗

屬狗的朋友於龍年為沖犯太歲之年，是犯太歲最嚴重的生肖，所以運程不太理想。四粒凶星，其中有兩粒大凶星，吉星只得一粒，而且只是小吉星而已。

國印吉星，是國家之玉印，也就是文書的印證。對於學生哥而言，有利學習新知識。對於處理文書工作的朋友，或要簽合約工作的朋友，是吉利的。

歲破大凶星，就是太歲沖破屬狗的生肖。工作上有變動，不論是變好或變差，要從頭適應新的工作環境，是辛苦之年。夏天出生變好，冬天出生變差，小心。大耗凶星，錢財破耗比較大，量入為出的觀念好重要，拜太歲為上。

豹尾凶星，主損生畜而造成之破財，古人或農村的家庭，會養生畜的。豹尾凶星會影響屬狗的家庭，其生畜被猛獸吃去，或因為病死而導致破財，現今香港已經沒有養生畜的情況，可以不理此凶星。

欄杆大凶星，主自縊之意。犯太歲生肖破財，生畜或下屬離職，工作壓力增加，令人情緒不穩，一不小心而看不開，可造成自縊燒炭之傻事。重要是找朋友吹水，睇開啲，放鬆心情，再加上拜太歲，可安全度過。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅