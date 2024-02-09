黃子佼發聲明開名道歉

台灣主持人黃子佼去年捲入「#MeToo」事件，疑強吻及騙17歲少女拍裸照。事隔多月，他發出道歉聲明：「對於本人黃子佼因10多年前的失禮行為，對Zofia小姐所造成心理上之困擾與傷害，一直深深感到抱歉，特此為文公開指名道歉。」其太太孟耿如亦發文：「謝謝關心，一切由官方代回應，勇敢面對平靜生活。」