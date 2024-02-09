內地春晚 女星鬥搶鏡 楊冪古典美 唐嫣勝在高人氣

內地多個電視台的春晚活動將於明日大年初一晚播映，眾星這幾天不停進行綵排錄影，央視方面有關曉彤、劉詩詩、魏大勛、唐嫣、胡歌、劉濤等助陣演出，關曉彤於節目中唱賀年歌《新年快樂》，穿着粉紅色裙子的她甜美可人。之前她更以大紅衣裝束到市集拍攝賀年照，一身紅噹噹意頭十足。而張藝興於湖南衞視春晚中將與一班舞蹈藝員載歌載舞，而台下的觀眾全都穿着紅衣，氣氛滿滿；劉詩詩則穿上唐朝服裝示人，雍容秀麗。

鞠婧禕跳扇子舞 楊冪今年分別於河南衞視及央視的春晚中現身，日前她晒出節目中穿着不同年代的中國服飾的美照，其中尤以旗袍造型最令人驚艷，楊冪撐着油紙傘，絕對是活脫脫的古典美人。

至於胡歌、唐嫣近日最Hit的《繁花》組合一連於東方衞視及央視亮相，鞠婧禕於東方衞視春晚，以古裝扮相跳扇子舞，抽利是環節中，要5秒內擺出5個不同心心樣的她，嬌俏非常。至於虞書欣、蔡依林等則會參與北京衞視春晚。