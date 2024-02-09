練樂儀 夜跑10K濕濕碎

ViuTV的運動真人騷節目《公司冇逼我跑馬拉松》早前在大埔舉行全民夜跑，而身為大埔街坊的練樂儀亦現身支持，跑埋一份。樂儀表示當晚有近百人一齊跑，場面相當墟冚，原來這位美人魚教練落水能游出水能跑，她表示：「平時做健身都會跑8至10K，我唔知原來對其他人嚟講跑10K係大件事。」