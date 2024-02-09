獨家追蹤：內地帶貨 闖出一片天 陳嘉佳買樓贈母 落重本揸跑車

早年憑劇集《老表，你好嘢！》彈出的陳嘉佳（細細粒），於內地苦戰4年，成為直播帶貨界「吸金女王」。被指在內地擁有多個物業的她，原來已將置業版圖擴至香港，早前秘密購入鰂魚涌近千萬元的單位，並以400萬買入名貴跑車。

細細粒2020年殺入內地帶貨市場，經過一番奮鬥終於做出成績來。去年減掉近100磅的她，日前返港到車房收靚車，當日她穿上黑色連身裙，身形明顯比以前細幾個碼，甫到場即與車房師傅密密斟，然後將跑車由頭到尾打量一番，還坐上司機位感受一下靚車的魅力，於車房逗留了大約半小時後離開。

不法之徒冒名賣藥 去年被指以月租10萬進駐淺水灣豪宅的她，近日成功做埋業主，以近千萬元買入鰂魚涌大型屋苑的單位，被封為圈中小富婆。對於這個稱號，以及在香港置業買車，細細粒接受電話訪問時表示：「我唔係乜嘢富婆，打工仔嚟咋，係喺香港買咗樓，係送畀媽咪嘅，呢幾年我都喺出面打拚，真係好想送份禮物畀佢，至於架跑車，係二手嘅，唔貴㗎！」細細粒又澄清在上海的物業是母親所有，自己只在中山買樓。

在內地直播帶貨闖出一片天，不少粉絲都很支持她，但可惜樹大招風，近月竟被不法之徒盜用相片，更老作內容，以文字指她獲佘詩曼推介賣化妝品，手法低劣！除此之外，還有騙徒以她減磅成功之照片作招來，大賣不知名減肥藥，對此， 細細粒大感無奈，指一切已交由經理人公司處理，呼籲大家切勿上當。