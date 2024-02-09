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譚凱琪拗柴撐拐杖
譚凱琪的傷腳腫到變豬蹄，要靠拐杖行路。
閒時透過社交平台分享美滿生活的藝人譚凱琪，突然分享了弄傷腿的相片，見她的美腿頓時變腫，需要靠拐杖和BB的玩具走路，她表示：「2024年的新造型，因為自己唔小心拗柴，所以呢排都會用呢個look嚟示人，搵咗好耐鞋先襯到呢隻boot。」雖然受到腳傷折磨，但個性樂觀的她仍有心情說笑，不少網友留言祝她早日康復。
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