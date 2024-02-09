浪漫二人世界 鍾嘉欣大解放 色誘老公造人？

鍾嘉欣日前撇甩仔女與老公到馬爾代夫過二人世界，罕有性感晒身材的她，扭盡六壬晒腿又晒背，即被網友笑指二人正為第4胎努力。

藝人鍾嘉欣（Linda）下嫁脊醫老公Jeremy後，誕下兩女一子，於溫哥華生活得相當幸福。Linda雖然不時都會返港工作，但多年來為照顧子女都犧牲了不少私人時間。日前她與老公去馬爾代夫旅行，二人世界慶祝準備踏入結婚9周年。Linda前日於社交平台上載多張與老公又攬又孭兼坐大髀的溫馨甜蜜合照，昨日再於限時動態放超激罕性感片，片中的她穿上性感開胸大露背長裙，近乎低到見到股溝，胸前亦見3吋事業線，靚景都不及她的誘人身材吸睛，網民即笑指二人是為第4胎努力。

撇甩仔女 今次撇甩仔女與老公歎世界，Linda於社交網留言：「有史以來第一次！沒有孩子！多謝爸爸媽媽幫我們照顧3個Munchkins，讓我同Jer可以去呢趟馬爾代夫神奇之旅。」二人享受自由時光，做Spa、玩浮潛、海灘漫步，直指今次旅程既美妙又浪漫。

Linda接受本報訪問時謂：「我啱啱返咗溫哥華啦！早排係同老公返咗嚟香港短短幾日，拍完廣告就去旅行過二人世界。」說到為HOY TV拍攝的節目將於農曆新年間播放，她謂：「係呀！提早錄影新春節目，預早向大家送上新年祝福。我一直都好鍾意唱歌，有機會可以表演、着靚衫喺舞台上面表演畀大睇，我真係好高興。」問到於溫哥華過新年是否一樣有氣氛？她謂：「我哋會去媽咪屋企食團年飯，初二都有食開年飯嘅習慣，不過今年可以同家人一齊食到團年飯、開年飯，齊齊整整就最開心！」