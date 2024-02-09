娛圈單打：齊齊爭影帝 戲好冇閉翳

年三十，大好日！哈，雖然話港產片市道不振，不過頒獎禮仍要繼續。香港電影金像獎即將在4月舉行，日前公布提名名單。最矚目當然係影帝之爭，皆因除了有頒獎禮常客梁朝偉外，亦有不少影壇「新丁」！

嗱，好似大家都熟悉的林保怡，拍過的經典電視劇無數，但獲金像獎影帝提名則係首次。他憑《白日之下》的變態院長一角獲得提名，與《毒舌大狀》黃子華、《第八個嫌疑人》大鵬、《年少日記》盧鎮業，齊齊跟《金手指》梁朝偉爭獎！

偉仔曾經勇奪五屆金像獎「最佳男主角」，今次會唔會第六次獲獎，大家都好緊張。講真，偉仔演技好已是毋庸置疑，《金手指》由頭帶到尾，正邪難分，表現出不一樣的演技魅力！之不過，如果再次由偉仔獲獎，似乎太過正路，冇乜驚喜喎。

咁會唔會係林保怡呀？當年佢主演的《妙手仁心》、《金枝慾孽》，俱係一代經典，後者更助他獲得獎項殊榮，聲價百倍。但點講都好，電影界佢依然只係「新丁」，今次演的角色亦非同一般，極有挑戰性，甚至傳出有知名藝人辭演，最後先至落到林保怡手上。其實，角色同演員都要講緣分，若非由林保怡來演，效果未必咁好。

即係咁，有冇獎攞仲要睇過至知，但林保怡離開TVB已有一段時間，期間也有演出ViuTV劇集，但大台始終有收視優勢，以致其演出叫好不叫座。最近佢重返娘家，孖住羅嘉良一齊出席大台頒獎禮，勾起大家不少美好回憶，仲傳出會回巢拍攝新劇添。姑勿論如何，好戲之人，人人欣賞，回巢肯定係觀眾之福！