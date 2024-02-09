最叻煎燶嘢 寧願烚烚吓 陳曉華驚青學廚 搵譚俊彥打救

廚藝了得兼投資餐廳的視帝譚俊彥（Shaun），面對平日鮮有踏足廚房的前港姐冠軍陳曉華（Hera），笑言趁農曆新年盡力傳授烹飪竅門，好讓她脫離「地獄廚神」之名。日前Hera專程到Shaun的餐廳學師，首要學習煎心形蟹餅及牛扒。

對烹飪一竅不通的Hera，由落油至煎餅全程驚驚青青，期間，煎Pan前的氣球因不勝熱力而爆破，嚇到她尖叫，其後煎牛扒時仍驚魂未定，要Shaun出手埋尾，場面搞笑。

Hera受訪時堅稱表現不俗，問是否鮮有下廚？她笑說：「我對於有形狀嘅食物較難拿捏，因為整完出嚟，一定唔似嗰個形狀。（即係連公仔麵都唔識煮？）唔會整，叫外賣啦！我最鍾意打邊爐，烚烚吓好OK，我煎嘢成日會燶，因為好難控制火候。其實每年新年都會煎糕點，記得有一年煎到黑晒，自此之後就對煎嘢好有心得，好似黃金糕好易燶，要好多耐性去煎。」

身為師傅的Shaun大讚Hera領悟力高：「其實佢都表現唔錯，之前因為一套劇而認識，雖然冇對手戲，但知佢會買書研究角色，連我太太都讚佢喺《新聞女王》演得幾好，希望未來有機會合作，期待同佢玩吓。」Hera聽到後開心不已：「每個讚賞對我都係好大鼓勵。」

約定打通宵牌 談到過年，Hera打算與閨蜜打通宵麻雀，但不涉及金錢，只為敍舊吹水。至於新年願望，她笑指去年許下整年冇休息的願望，結果工作全是無縫連接，今年希望一嘗拍古裝及電影滋味。此外，單身多時的她直言愛情、事業難兼顧，暫不想開始一段關係：「好多嘢想做，唔鹹唔淡時間去維持一段關係好難，我好唔鍾意開工用電話，電話一震好易分心，一日拍24小時冇可能理到男友。」Shaun亦留港陪雙親打麻雀：「畀小朋友知道香港過年係點，等佢哋長大後可以傳承。（過年喪食咪會增磅？）我準備日日喺跑步機過。」