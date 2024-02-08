被笑像「火箭炮」 疑似Drake自瀆片段撒網 遭女模出賣？

加拿大樂壇天王Drake近日成為社交網界熱門話題，全因近日網上瘋傳一條疑似他自瀆的不雅片段！消息傳出後，Drake亦有搞笑回應。

片段中疑似Drake的男子臥在床上對着鏡，用手機拍下自瀆的過程，雖然片段有點模糊，但有美媒根據片中的床頭板，發現與Drake的2.2億美元（約18億港元）私人飛機內的大床極為相似。有網台節目主持Adin Rosee即時留言給Drake問回應，主持笑指他「那話兒」像「火箭炮」，而Adin及後指Drake既冇否認亦冇承認，僅以「8個笑臉emojis」來回應，似乎不大介意不雅片曝光！

網民認為「點錯相」 消息傳出後，謠言滿天飛，其中有娛樂新聞網站指該不雅片於網上外洩全因為是被人出賣，有指他將「DIY」片傳給一名知名的社交網女模，事後該名女模即時將片段於網上公開。不過有好多網民看過該不雅片後，爭相留言認為Drake被「點錯相」，其中有網民更指他與片中人「完全唔似」!

被公認是樂壇「花花公子」的Drake最愛換畫，除了先後與多位圈中人包括兩大樂壇天后Rihanna與珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）傳過緋聞之外，亦經常有女子向他投懷送抱。去年他開巡唱時就不時收到瘋狂粉絲將胸圍掟上台送贈他，更與收集得來的Bra合照來炫耀一番！