暢所欲玄：如何找出龍年偏財位？

偏財是中國傳統命理學的理念，跟正財一樣，也是八字十神關係中的一種。一般而言，像是經紀類工作所收取的佣金，或一些浮動性收入，如家用、股票投資等，這類相對不穩定的收入都屬於偏財。

在傳統國學文化中，有一個負責掌管偏財運的星宿，那便是六白武曲星。此星得令時，能讓我們丁財兩旺、升官得權等。但是當六白武曲星失令時，它就是一顆失財星，輕則丟財失義，重則傾家蕩產，所以相比八白正財星而言，偏財星的風水布局需要更為謹慎。

進入2024甲辰年，六白武曲星飛臨東北位，意味着東北位是龍年流年家居偏財位所在。若想要投資獲利、催動驛馬、增強偏財運等，可在室內作催旺布置。以下提供四大催旺竅門，希望助你新一年的偏財運能暢通無阻！

偏財位四大催旺竅門：

1.擺放魚缸，養金魚、紅龍等。與正財位元相反，偏財位元需要具流動性的物件，寓意以水為財，生生不息。

2.放置裝有銅幣的聚寶盤，以達到聚財、吸財的意象。

3.擺放音響、鋼琴等，聲音可以輔助偏財星，增加財源。

4.添置圓形金屬的鐘飾，有轉輪裝置更佳。

玄學名師黃楚淇