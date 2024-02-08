袁文傑瘋狂球迷 老婆投其所好

無綫風水賀年節目《2024風生水起》昨晚的一集，邀來袁文傑、職業足球員歐陽耀冲擔任嘉賓。身為星級球迷的袁文傑自爆一周起碼睇幾10場波，薛家燕笑問他：「太太有冇詐型？你睇波多啲定睇老婆多啲？」文傑即大放閃光彈說：「我睇乜，佢就跟住我睇乜！」