娛樂

家姐騷Quali 蔡嘉欣怨不公！
前港姐蔡嘉欣去年底出嫁，當日索爆姊妹團中，唯一的圈外人就是她的胞姊Nicole。日前Nicole到了泰國布吉島旅行，大方分享三點式照片，盡騷天賦本錢，令人窒息的上圍叫人大開眼界。連妹妹蔡嘉欣也不禁心生妒忌：「豐500次都唔夠姐姐嚟呀，點解我媽畀晒啲營養姐？」
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