主動出擊 冇得隨緣 陳煒心急催婚 朱晨麗無力招架

陳煒、朱晨麗（朱朱）近日相約買年花，陳煒透露會到外地工作兼跟老公二人世界度歲，她又戥朱朱的姻緣心急，教她行桃花圈之餘又建議她作出主動，搞到朱朱無力招架。

藝人陳煒與朱晨麗兩位好姊妹，近日到了花墟逛花市，陳煒透露新年前會飛加拿大多倫多商演，笑言在當地𢭃加紙也不錯，而老公更會提早收爐陪她到當地，二人世界賞雪，非常浪漫；至於朱朱的父母剛由內地來港，過年一家團圓。談到新年習俗，陳煒坦言一定要紅色底衫褲催運，由內紅到外：「娛樂圈屬於火嘅職業，所以紅色嘅嘢係好啲。」而朱朱就一定會食年糕及行花墟，寓意步步高陞及行大運。陳煒更提點朱朱如何催桃花運：「我教你去商場搵啲好大嘅桃花去行幾個圈，要大嘅先有用。」

順其自然 可圈可點

談到新年願望，已有美滿家庭的陳煒即催促好姊妹快點找個對象拉埋天窗，朱朱則認為姻緣要順其自然，陳煒就嫌她太佛系：「唔順得，要積極啲。可能佢收收埋埋唔講。（你有冇介紹？）我冇，我好關心佢，但覺得佢好忙，究竟忙咩呢又唔講，之前又有啲緋聞，我又問吓佢啦！」問到朱朱跟緋聞男友史昊洺有否發展機會時，她說：「係誇張咗，朋友嚟嘅。」陳煒即搭訕：「係有，誇張咗，慢慢發展就可以開花結果。」朱朱沒好氣說：「順其自然啦！」陳煒反應甚大說：「哎吔，可圈可點呀呢句。（你識唔識佢嘅緋聞男友？）介紹嚟識吓。」搞到朱朱無力招架，只謂：「真係曳呀！」