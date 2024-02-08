陳山聰搶先恭喜 張曦雯演大肚婆 驚男友催生B

張曦雯在新劇扮演大肚婆，她透露會帶假肚回家熟習孕婦動靜，但坦言也擔心男友會忍不住叫她生BB。山聰則在劇中成為動作戲與長對白擔當。

陳山聰、張曦雯（Kelly）、羅子溢、蔡潔、林凱恩等昨日在將軍澳電視城為無綫新劇《廉政行動2024》進行造型暨拜神儀式，山聰與Kelly首度合作皆飾演廉署調查員，山聰是下屬心目中的暖男，Kelly則是嚴格惡上司，並在劇中首次扮演大肚婆，準備帶假肚回家穿戴，適應大肚婆的動靜，笑問是否也讓男友習慣她大肚的模樣？她笑說：「我都驚佢見到我大肚，忍唔住想叫我大肚。」山聰笑說：「戲假情真啦，恭喜晒。」Kelly笑說：「唔好呀，啋。」

劇集只有5集，但拍攝要半年，山聰指是慢工出細貨，更會到廉署全實景拍攝，拍攝時間拉長對演員來說相當舒服，動作場面方面由他孭飛，但最大挑戰是公式的長對白，需要靠死記。

羅子溢蔡潔有淵源 羅子溢與蔡潔在劇中屬於個案證人，劇中同樣被追殺，子溢笑言兩人還有其他淵源，當年蔡潔在澳洲選華姐時，正是其太太楊茜堯為她加冕。扮演爸爸的子溢戲份貫穿全劇，由誤入歧途到改過自新，笑言動作戲是因為遭到追殺而狂奔。蔡潔則在劇中跳Tango，自嘲手腳不協調的她笑說：「我跳舞係零，對上一次跳舞係2013年選華姐，已經11年冇跳過，希望跳得有水準。」

日前突然離世的鄭啟泰原本有份為劇集演出，子溢說：「聽到呢個消息都好沉痛，佢嘅角色暫時未有安排，等公司去安排。」蔡潔則指與鄭啟泰並不認識，造型化妝時剛巧坐在隔籬，遺憾當日沒有傾偈，故真的要珍惜眼前人。

蔡潔穿開衩裙騷吓腿！ 羅子溢